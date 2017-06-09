Документы по контролю за перемирием в Сирии планируется утвердить в Астане

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Документы по границам и контролю за соблюдением перемирия в зонах деэскалации в Сирии планируется утвердить на встрече в Астане, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"На пятой Международной встрече по Сирии в рамках астанинского формата планируется утвердить основные документы, регламентирующие границы и порядок контроля за соблюдением РПБД в зонах деэскалации", — сказал он.

Рудской добавил, что в соответствии с Меморандумом сформирована и активно функционирует Совместная рабочая группа по деэскалации. По его словам, "проведено три заседания, в ходе которых разработаны карты, отображающие зоны деэскалации и полосы безопасности, завершается их согласование. Разработан проект положения о Совместной рабочей группе".

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