Сирийская армия за месяц разгромила крупные отряды ИГ*

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В течение месяца войска Сирии и ополчение разгромили крупные группы террористической группировки Исламское государство"*, террористы понесли существенные потери, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В течение последнего месяца правительственные войска и отряды народного ополчения развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, Восточном Каламуне и на юге Сирии, активно действуют, продвигаясь вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком. В результате разгромлены крупные группировки ИГИЛ*, при этом противник понес существенные потери в живой силе и технике. Только за месяц от боевиков освобождено 109 населенных пунктов и 3922 квадратных километра территории", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>