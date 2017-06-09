В Сирии возобновили гуманитарный доступ в зонах деэскалации

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Возобновлен гуманитарный доступ в населенные пункты, находящиеся в зонах деэскалации в Сирии, за месяц направлено 14 гуманитарных конвоев, заявил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Возобновлен гуманитарный доступ в населенные пункты, находящиеся в зонах деэскалации. Только за прошедший месяц по линии международных организаций в них направлено 14 гуманитарных конвоев, что значительно улучшило положение населения", — сказал он.

По его словам, после открытия гуманитарного коридора Аль-Вафидейн, организованного при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, в Восточную Гуту начала поступать гуманитарная помощь по линии ООН, а также Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. Он уточнил, что это позволило снизить цены на основные продукты питания в пригороде Дамаска на 30-60%.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 169 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 17 тонн продовольствия, свыше десяти с половиной тысячам сирийцев оказана медицинская помощь", — заключил Рудской.

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