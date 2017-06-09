В Генштабе рассказали, сколько боевиков воспользовалось указом об амнистии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 2,6 тыс боевиков на севере провинции Дамаск в Сирии урегулировали свой статус, воспользовавшись указом об амнистии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"После ухода боевиков в район Аль-Ваер вернулось около восьми тысяч мирных жителей, ранее покинувших его. Кроме того, на севере провинции Дамаск в городах Забедани, Мадайа и Букейн 2640 бывших боевиков урегулировали свой статус, воспользовавшись указом об амнистии", — сказал он.

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии граждан, участвовавших ранее в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. Действие указа продлевалось несколько раз.

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