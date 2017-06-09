В освобожденные населенные пункты в районах Алеппо и Хомс направлены саперы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Девяносто два сапера направлены в освобожденные от боевиков населенные пункты в восточных районах провинций Алеппо и Хомс для разминирования, заявил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Девяносто два сирийских сапера были направлены для разминирования города Маскана и других населенных пунктов в восточных районах провинций Алеппо и Хомс, недавно освобожденных от джихадистов", — сказал он.

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