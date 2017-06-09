Из Хомса за два месяца вывезли почти 20 тысяч человек, заявили в Генштабе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Почти 20 тысяч человек, в том числе около семи тысяч боевиков, было вывезено из пригорода сирийского Хомса в провинцию Алеппо и Идлиб за два месяца, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Завершена длившаяся два месяца операция по вывозу членов незаконных вооруженных формирований из пригорода Хомса Аль-Ваер. Согласно достигнутым договоренностям, в населенный пункт Джараблус провинции Алеппо и город Идлиб вывезено 19 653 человека, в том числе 6 964 боевика", — сказал он.

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