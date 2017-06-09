В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений, Турция — восемь, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели шесть гуманитарных акций. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 1,2 тонны продуктов питания. Кроме этого, акция проведена в провинции Хомс, местное население получило 1,6 тонны продовольственных наборов.
Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 2,8 тонны, гуманитарную помощь получили 879 человек, медицинскую помощь — 255 местных жителей. Всего проведено 1327 гуманитарных акций.
Помимо этого, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 тонна.
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