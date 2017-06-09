В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений, Турция — восемь, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 2 и Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 нарушений, из них в провинциях: Хомс – 3, Хама – 1, Дамаск – 1 и Деръа – 3", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели шесть гуманитарных акций. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 1,2 тонны продуктов питания. Кроме этого, акция проведена в провинции Хомс, местное население получило 1,6 тонны продовольственных наборов.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 2,8 тонны, гуманитарную помощь получили 879 человек, медицинскую помощь — 255 местных жителей. Всего проведено 1327 гуманитарных акций.

Помимо этого, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 тонна.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>