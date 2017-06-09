Лавров обсудил с Зарифом в Астане ситуацию с Катаром

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на полях саммита ШОС в Астане обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом урегулирование в Сирии и влияние на этот процесс ситуации, сложившейся вокруг Катара: Москва и Тегеран убеждены, что кризис вокруг Дохи может разрешиться только путем диалога.

"Говорили о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, Москва и Тегеран выступают за то, "чтобы этот кризис был разрешен за столом переговоров, чтобы все озабоченности были сняты через диалог".

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