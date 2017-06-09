Казахстан и Иран обсудили усилия по урегулированию ситуации в Сирии

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которой стороны обсудили совместные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы подготовки к первому саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане 10-11 сентября, а также совместные дипломатические усилия по урегулированию сирийского кризиса в рамках Астанинского процесса", — отмечается в сообщении министерства.

Кроме этого, был обсужден ход подготовки проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как отметил Зариф, Иран привержен укреплению многопланового партнерства с Казахстаном как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. По его словам, в Тегеране высоко ценят миротворческие инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в исламском мире, а также роль Казахстана в переговорах по иранской ядерной программе.

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