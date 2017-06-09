При ударе американской коалиции по Ракке погибли не менее 14 мирных жителей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По меньшей мере 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате нового удара самолетов коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка, передает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, целью ударов самолетов американской коалиции было жилое здание в районе Мафрак аль-Джазра.

Ранее возглавляемая США коалиция вновь обстреляла проправительственные силы в Сирии. Американцы ссылаются на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Он был сбит, по транспортным средствам проправительственных сил САР был нанесен удар.

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