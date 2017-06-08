Насилие в зонах деэскалации в Сирии сократилось, заявил де Мистура

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Насилие в зонах де эскалации в Сирии за последний месяц значительно сократилось, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура после встречи с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.
Кроме того, по его словам, была достигнута общность мнений, что на фоне деэскалации должны активно вестись работы по разминированию, гуманитарной помощи населению и возвращению удерживаемых лиц.
При этом он отметил, что процесс деэскалации и примирения невозможен без политического урегулирования.
"Безусловно, эти консультации будут продолжены, поскольку я убежден в том, что они полезны и необходимы для обеих сторон", — заключил де Мистура.
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