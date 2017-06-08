Де Мистура дал высокую оценку действиям России по перемирию в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.

"Спецпосланник дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, в том числе в плане реализации подписанного 4 мая Меморандума о создании зон деэскалации в САР. При этом с удовлетворением отметил, что переговоры в Женеве и Астанинский процесс взаимно дополняют друг друга", — говорится в сообщении.

Также Лавров и де Мистура отметили важность закрепления позитивных результатов, достигнутых в ходе межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, в том числе применительно к конституционной проблематике. Выделена задача сохранения и наращивания динамики переговоров, обеспечения их подлинно инклюзивного характера, а также необходимости концентрации особого внимания на тематике борьбы с терроризмом, сообщили в МИД.

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