Де Мистура рассчитывает обсудить с Шойгу аспекты урегулирования в Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что рассчитывает обсудить с министром обороны РФ Сергеем Шойгу аспекты сирийского урегулирования, включая гуманитарные вопросы и разминирование территории.

"Мы также рассчитываем на продолжение дискуссии в министерстве обороны с министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу по отдельным аспектам урегулирования (в Сирии), в частности по гуманитарным аспектам, (аспектам) разминирования и взаимодействия по созданию благоприятной атмосферы для сирийского урегулирования", — сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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