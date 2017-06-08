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Война в Сирии
Война в Сирии

Семья "символа страданий Алеппо" получает угрозы от САР , заявила Захарова

12:2108.06.2017
(обновлено: 12:23 08.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Семья мальчика Омрана Дакниша, чья фотография во время эвакуации из разрушенного дома в Алеппо облетела все мировые СМИ, сейчас получает угрозы от радикальной сирийской оппозиции за то, что не хочет поддерживать ложные обвинения против властей страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© REUTERS / Mahmoud RslanПострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран и его сестра, 17 августа 2016
© REUTERS / Mahmoud Rslan
Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран и его сестра, 17 августа 2016

"Вы помните это знаменитое фото мальчика из Восточного Алеппо Омрана Дакниша, которого эти называющие себя спасателями из псевдогуманитарной организации "Белые каски" достали из под обломков дома в пыли и крови после якобы имевшего место удара правительственной авиации. История им (западным СМИ — ред.) понравилось, и поэтому еще до оказания ему помощи без разрешения родителей, которые в этот момент занимались спасением из-под обломков других членов семьи, активно фотографировали ребенка. Вы помните эти абсолютно душещипательные фотографии, они молниеносно (были) распространены в интернете, обошли весь мир и стали символом как борьбы с кровавым режимом, так и неправоты Москвы (в Сирии)", — заявила Захарова на брифинге.

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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А был ли мальчик? Самые громкие фейки сирийской войны

При этом она напомнила, что эти фотографии были сделаны Махмудом Асланом, тем самым человеком, который являлся членом движения "Нуреддин аз-Зинки". "Именно это движение прославилось записью обезглавливания палестинского мальчика в августе 2016 года", — сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, в Москве год назад обращали внимание, что история с Омраном из Алеппо отнюдь не так проста, как может показаться на первый момент, и что "нужно подождать, прежде чем эксплуатировать детский образ в своих политических целях".

"Нас опять не слушали… Спустя год телеканал RT нашел семью этого мальчика и записала интервью с его отцом. Выяснилось, что мальчик был действительно ранен, но вся ситуация вокруг него была полностью извращена вот этими якобы журналистами и правозащитниками… Отец мальчика, бывший военнослужащий, отметил, что семья не находится в оппозиции режиму, как это пытались выдать западные журналисты… В нескольких интервью отец мальчика рассказал, что в момент произошедшего никакого шума авиации он не слышал, он также сказал, что обвал дома был вызван именно взрывом. И после того, как фото Омрана облетело весь мир, семья была вынуждена сделать хоть что-то, чтобы оградить своего ребенка, хоть как-то начать соблюдать его права. Ведь все те, кто эксплуатировал его образ, вообще не думали ни о его судьбе, ни о том, что его ждет потом. Кто-нибудь тогда думал, как дальше этому ребенку жить? Конечно, не думали", — сказала Захарова.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян заявила, что RT разоблачил один из самых страшных фейков о Сирии

Она отметила, что семья была вынуждена изменить внешность и имя мальчика, чтобы спрятать от боевиков. "Несмотря на неоднократные предложения и всяческие заманивания деньгами — действительно предлагались крупные денежные вознаграждения от оппозиции — они (семья) отказались выступать с лжеобвинениями в адрес сирийских властей. Теперь семья получает постоянные угрозы расправы, сторонники радикальной оппозиции называют мальчика "неверным" и заслуживающим смерти", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Оценивая ситуацию вокруг этой истории, она добавила, что западные СМИ пытаются "сами формировать не реальную, а виртуальную повестку, совершенно забывая о принципах объективности и беспристрастности". "Именно сирийский конфликт стал одним из самых ярких примеров деятельности подобного рода… На сирийский режим было вылито огромное количество лжи и фантазий, и факты обмана будут вскрываться еще долго", — сказала Захарова.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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