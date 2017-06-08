В МИД прокомментировали перенос переговоров в Астане

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя информацию о переносе переговоров по Сирии в Астане заявила, что дата проведения встречи прорабатывается.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что планировавшаяся на 12-13 июня встреча по Сирии в Астане откладывается, страны-гаранты в ближайшие недели будут вести консультации на экспертном уровне в своих столицах.

"Дата проведения очередного раунда переговоров в Астане сейчас прорабатывается, как только будут согласованы конкретные даты и сроки проведения, формат участников мы сможем их вам подтвердить", — заявила Захарова на брифинге.

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