Де Мистура: "лекарство для Сирии" можно найти только вместе с Россией

РИМ, 7 июн — РИА Новости — Александр Логунов. "Средство для лечения" сирийского конфликта должно быть найдено при участии России, у которой для этого есть очень важная карта на руках, считает специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"В этих зонах деэскалации проживают 2,5 миллиона сирийцев, и наша работа сейчас, во-первых, состоит в том, чтобы излечить боль, и, во-вторых, найти лекарство от болезни", — отметил дипломат.
Отвечая на вопрос РИА Новости о своих планах на встречи с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, де Мистура отметил, что визит в Москву пройдёт по приглашению российской стороны, затруднившись уточнить точную повестку переговоров.
*террористическая группировка, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>