Де Мистура: "лекарство для Сирии" можно найти только вместе с Россией

РИМ, 7 июн — РИА Новости — Александр Логунов. "Средство для лечения" сирийского конфликта должно быть найдено при участии России, у которой для этого есть очень важная карта на руках, считает специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Спецпосланник ООН после встречи с главой МИД Италии Анджелино Альфано проиллюстрировал журналистам гуманитарную ситуацию в Сирии при помощи географической карты, на которой он отметил районы перемирия, куда населению Сирии доставляется гуманитарная помощь.

"В этих зонах деэскалации проживают 2,5 миллиона сирийцев, и наша работа сейчас, во-первых, состоит в том, чтобы излечить боль, и, во-вторых, найти лекарство от болезни", — отметил дипломат.

"Излечение от нее может и должно быть найдено при участии России. Поэтому сегодня вечером я отправляюсь из Рима в Москву. Вовлечение России — это фундаментальный фактор, так как у нее на руках есть очень важная игровая карта, учитывая интерес России и стран региона в решении кризиса" – сказал де Мистура, предположив, что соглашение может быть достигнуто путём интенсификации диалога Москвы и Вашингтона.

Отвечая на вопрос РИА Новости о своих планах на встречи с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, де Мистура отметил, что визит в Москву пройдёт по приглашению российской стороны, затруднившись уточнить точную повестку переговоров.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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