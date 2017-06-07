Де Мистура: осень может стать переломным моментом в урегулировании в Сирии

РИМ, 7 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Будущая осень может предоставить ключевую возможность для урегулирования конфликта в Сирии, учитывая достигнутое в Астане соглашение о зонах перемирия в этой стране, заявил специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Эта осень может стать переломным моментом для политического урегулирования в Сирии. Важно отметить тот факт, что в Астане было достигнуто соглашение о перемирии в некоторых зонах конфликта, и заключившие страны, Россия Турция и Иран, могут обеспечить его выполнение. Это то, чего требуют сами сирийцы. Однако ни одно перемирие нельзя поддерживать без политического горизонта, то есть переговоров в Женеве", — заявил он журналистам по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

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