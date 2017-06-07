Российский солдат прочитал рэп на улице одного из городов Сирии

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором российский боец на улице одного из сирийских городов читает рэп. Запись опубликована в Facebook.

На кадрах видно, что сослуживцы бойца с воодушевлением слушают текст. После окончания выступления молодого человека поддержали аплодисментами.