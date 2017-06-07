ВС Сирии не представляли угрозу для коалиции во главе с США, заявил Рябков

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию вокруг удара коалиции США по сирийским правительственным силам в Ат-Танфе, заявил, что вооруженные силы САР не представляли угрозу для сил коалиции.
Коалиция по борьбе с ИГ* во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Среди военнослужащих есть убитые и раненые, причинен серьезный материальный ущерб. Подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>