ВС Сирии не представляли угрозу для коалиции во главе с США, заявил Рябков

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию вокруг удара коалиции США по сирийским правительственным силам в Ат-Танфе, заявил, что вооруженные силы САР не представляли угрозу для сил коалиции.

"Насколько мы понимаем, те военизированные структуры по которым был нанесён удар, не представляли никакой военной угрозы для сил, возглавляемой США, антиигиловской коалиции", — сказал Рябков журналистам.

Коалиция по борьбе с ИГ* во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Среди военнослужащих есть убитые и раненые, причинен серьезный материальный ущерб. Подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>