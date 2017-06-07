В Думе назвали удар коалиции США по сирийским военным грубой провокацией

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удар по проправительственным войскам в Сирии является очередной грубой провокацией со стороны коалиции во главе с США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

"Бомбовый удар по проправительственным войскам в Сирии — это очередная грубая провокация со стороны коалиции, возглавляемой США. Этот удар направлен на срыв начатого с большим трудом переговорного процесса по урегулированию внутрисирийского конфликта", — сказал журналистам Железняк.

По его словам, американские военные и их союзники по коалиции демонстрируют истинные цели своего присутствия в Сирии: смещение действующего главы государства и развал страны. "Очевидно, коалиция играет на руку террористическим группировкам, которые обязательно воспользуются этой провокацией. Более того, складывается впечатление, что такая тактика согласована с действующими в Сирии бандами террористов", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что такое преступное поведение в зоне конфликта не дает утихнуть сирийскому пожару гражданской войны и развязывает руки терроризму по всему миру. "Это должны понимать политики, чьи вооруженные силы участвуют в подобных провокациях", — добавил депутат.

Железняк убежден, что действия коалиции должны получить соответствующую оценку международных организаций и мировой общественности.

"При этом и на этот раз следует ожидать, что западные СМИ, военно-финансовый истеблишмент США и их партнеры в ЕС будут пытаться придумать новые оправдания для своих бомбовых ударов по правительственным войскам", — заключил он.

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