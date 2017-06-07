Удар США по Ат-Танфе нарушает международное право, заявили в МИД

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва считает, что удар коалиции США по Ат-Танфе нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

По словам замминистра, вопрос "не в том, предупреждали ли (США)" о готовящемся новом ударом коалиции во главе с Вашингтоном по сирийскому району Ат-Танфе.

"Вопрос в политической стороне этого дела. Как и 18 мая, когда в этом же районе наносился удар, так и нынешний, по нашей оценке, осуществлены в нарушение международного права. Мотивировки, которые мы слышим со стороны центрального командования вооружённых сил США, мягко говоря, сомнительны", — заявил Рябков журналистам.

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