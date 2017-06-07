В МИД раскритиковали позицию США по зонам деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. РФ озвучила США все предложения по зонам деэскалации в Сирии, но пока Вашингтон реагирует неконструктивно, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Продолжаем работу, но пока реакция Вашингтона недостаточно конструктивна на эти идеи", — сказал замминистра.
В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.
Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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