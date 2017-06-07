Российские военные за сутки провели шесть гуманитарных акций в Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено 6 гуманитарных акций, в том числе: 5 – в городе Алеппо, местному населению выдано 1,2 тонн продуктов питания, 1 – в населенном пункте Нашабия провинции Дамаск, местному населению выдано 2,5 тонн продуктов питания", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что гуманитарная помощь оказана 1153 человек. В ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали медицинскую помощь 281 людям.

По линии ООН проведены две гуманитарные акции: проведен гуманитарный конвой МККК и САКП из населенного пункта Алеппо в населенный пункт Африн провинции Алеппо; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом – 21 тонн.

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