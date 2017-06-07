Шаманов: удары коалиции по сирийским военным должен оценить СБ ООН

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удары коалиции США по проправительственным силам в Сирии — недружественные действия, они противоречат принятым международным правилам и должны быть оценены Советом Безопасности ООН, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что Россия потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии.

"Дипломатические меры приняты. Россия выступила инициатором срочного созыва Совета Безопасности с целью обсуждения этой проблемы, потому что это становится неприемлемой закономерностью. Безусловно, будет обсуждаться весь коллектив мероприятий, потому что это не просто недружественные действия, а это действия, которые противоречат принятым международным правилам и должны быть оценены в полном объёме", — сказал Шаманов журналистам.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

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