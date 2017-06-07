В ШОС отметили результативность действий российских военных в Сирии

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Министры обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества отметили результативность военной операции, которую проводит Россия в Сирии, говорится в совместном коммюнике по итогам совещания глав оборонных ведомств стран ШОС, прошедшем в столице Казахстана в среду.

"Руководители оборонных ведомств отметили результативные усилия Воздушно-космических сил России в борьбе с террористическими группировками "ИГИЛ" * ("ДАИШ"*) и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирийской Арабской Республике", — сказано в документе.

Также положительно оценены "меры по достижению соглашения о прекращении боевых действий в этой стране, совершенствованию механизма мониторинга за его выполнением, оказание её народу гуманитарной помощи".

Отмечена значимая роль Казахстана "в содействии выведению сирийского кризиса на путь мирного политического урегулирования, предоставившей площадку для проведения международных встреч по Сирии в рамках Астанинского процесса как дополнение к переговорам, проводимых на женевской платформе под эгидой ООН".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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