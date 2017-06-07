Россия надеется на поддержку своих усилий в Сирии со стороны ШОС

АСТАНА, 7 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку своих усилий в Сирии со стороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), готова делиться боевым опытом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Рассчитываем на поддержку наших усилий со стороны государств-членов ШОС. Готовы делиться полученным в Сирии боевым опытом", — сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.

"Считаем, — подчеркнул министр, — что знание специфики тактических приёмов, используемых террористами, позволит повысить эффективность механизмов реагирования".

Он отметил, что в марте текущего года Минобороны РФ провело в Москве научно-практическую конференцию на уровне начальников генеральных штабов оборонных ведомств государств-участников СНГ, где были рассмотрены военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта боевых действий Воздушно-космических сил России.

Говоря о работе российских военных в Сирии, Шойгу отметил, в частности, что сапёры из Центра гуманитарного разминирования совместно с сирийскими военнослужащими очистили от взрывоопасных предметов Алеппо и древнюю Пальмиру.

"Развёрнуты российские мобильные госпитали для оказания местным жителям медицинской помощи. Практически ежедневно доставляем населению гуманитарные грузы", — сказал Шойгу.

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