Россия надеется на поддержку своих усилий в Сирии со стороны ШОС

АСТАНА, 7 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку своих усилий в Сирии со стороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), готова делиться боевым опытом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Считаем, — подчеркнул министр, — что знание специфики тактических приёмов, используемых террористами, позволит повысить эффективность механизмов реагирования".
Он отметил, что в марте текущего года Минобороны РФ провело в Москве научно-практическую конференцию на уровне начальников генеральных штабов оборонных ведомств государств-участников СНГ, где были рассмотрены военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта боевых действий Воздушно-космических сил России.
"Развёрнуты российские мобильные госпитали для оказания местным жителям медицинской помощи. Практически ежедневно доставляем населению гуманитарные грузы", — сказал Шойгу.
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