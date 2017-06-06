Теффт рассказал о главном вопросе США по зонам деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Один из главных вопросов США относительно зон деэскалации в Сирии — это участие и роль Ирана, заявил посол США в РФ Джон Теффт.

"США всего лишь наблюдатели в астанинском процессе, мы не гаранты. И у нас есть некоторые вопросы к этому процессу, хотя в целом мы поддерживаем процесс деэскалации. Мы поддержим усилия по прекращению убийств. Но у нас, как я сказал, сохраняются вопросы, и главный — роль Ирана как гаранта", — сказал Теффт журналистам.

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