Коалиция США считает операцию по освобождению Ракки от ИГ* решающим ударом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Командующий международной операцией против террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд назвал операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГ* решающим ударом, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление коалиции.

Ранее официальный представитель альянса оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) Талал Сило сообщил о начале в понедельник операции по освобождению Ракки. Силы SDF вошли в Ракку с востока.

По словам Таунсенда, сражение за Ракку будет "долгим и сложным", но оно станет "решающим ударом по ИГ*".

"Новобранцев сложно убедить в том, что ИГ* побеждает, так как они уже потеряли свои "столицы" как в Ираке, так и в Сирии", — цитирует агентство заявление коалиции.

При этом, как заявил Таунсенд, после окончательного разгрома ИГ* в Мосуле и в Ракке "впереди все еще будет множество тяжелых сражений".

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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