Вооруженная оппозиция Сирии передала Турции карты с зонами деэскалации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава генштаба Свободной сирийской армии (ССА) Ахмад Берри заявил РИА Новости, что делегация вооруженной оппозиции Сирии отметила зоны деэскалации на картах и передала их турецкой стороне, Турция обсуждает их с РФ.

"Мы их определили, отметили на картах и передали туркам. Они ее обсуждают с русскими", — заявил Берри в ответ на вопрос о том, закончена ли работа над картами.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.

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