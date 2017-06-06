Альянс SDF сообщил о начале операции по освобождению Ракки от ИГ*

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Альянс оппозиции "Демократические силы Сирии" (SDF) сообщил о начале в понедельник операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* передает агентство Рейтер.

"Операция по освобождению города Ракка началась вчера", — заявил агентству официальный представитель альянса Талал Сило.

Как заявил официальный представитель альянса Талал Сило, SDF начали атаку по позициям ИГ* с востока, запада и севера Ракки. По его словам, сражение будет "жестоким, так как боевики ИГ* будут умирать, защищая свою так называемую столицу".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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