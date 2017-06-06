Христианской общине предстоит восстановить храмы Алеппо, заявил настоятель

АЛЕППО (Сирия), 6 июн — РИА Новости. Тысячи христиан из различных конфессий возвращаются в освобожденный от террористов Алеппо, им предстоит возродить разрушенные храмы и многовековые традиции добрососедства с мусульманскими общинами.
Он отметил, что в старой части города от рук боевиков серьезно пострадали 13 древних церквей, некоторые из которых полностью уничтожены. Во время пребывания в Алеппо террористы целенаправленно взрывали христианские святыни, а в боях с правительственными войсками превращали храмы в долговременные огневые точки.
"Мы призываем всех, кто нас любит и желает мира нашему народу, божьему народу, чтобы помогли построить новую Сирию, новый Алеппо и протянули руку помощи для реставрации разрушенных мечетей, церквей и памятных мест нашей совместной истории", — сказал священнослужитель.
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