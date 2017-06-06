Христианской общине предстоит восстановить храмы Алеппо, заявил настоятель

АЛЕППО (Сирия), 6 июн — РИА Новости. Тысячи христиан из различных конфессий возвращаются в освобожденный от террористов Алеппо, им предстоит возродить разрушенные храмы и многовековые традиции добрососедства с мусульманскими общинами.

"С освобождением Алеппо в город возвратились более 25 тысяч христиан различных конфессий — в период активных боевых действий нас насчитывалось несколько десятков", — сказал журналистам настоятель Антиохийского православного храма св. пророка Илии в Алеппо отец Джабраил Азар, напомнив, что до войны здесь проживали около 150 тысяч христиан.

Он отметил, что в старой части города от рук боевиков серьезно пострадали 13 древних церквей, некоторые из которых полностью уничтожены. Во время пребывания в Алеппо террористы целенаправленно взрывали христианские святыни, а в боях с правительственными войсками превращали храмы в долговременные огневые точки.

Отец Джабраил Азар отметил, что христианской общиной подготовлен план реставрации христианских храмов, но денег нет даже на начальный этап работ.

"Мы призываем всех, кто нас любит и желает мира нашему народу, божьему народу, чтобы помогли построить новую Сирию, новый Алеппо и протянули руку помощи для реставрации разрушенных мечетей, церквей и памятных мест нашей совместной истории", — сказал священнослужитель.

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