Врач: Сирии не хватает более 60% видов лекарств для лечения рака

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 июн — РИА Новости. Сирия сталкивается с острой нехваткой лекарств для лечения рака из-за европейских санкций против правительства, не хватает более 60% образцов, рассказал в интервью РИА Новости главный врач больницы Тишрин в Латакии Мунир Осман.
"В 2015 году начал явно проявляться результат (санкций) — большая часть агентов зарубежных компаний, которые поставляли лекарства для лечения рака, уехали и оставили страну по определенным причинам, в результате блокады Сирии, которая запретила компаниям контакт с сирийским правительством", — рассказал Осман.
"Нехватка в видах лекарств для лечения онкологии превышает 60%. Мы работаем с 200 видами лекарств, лечение требует "коктейлей" препаратов…, и, таким образом, если не хватает одного вида, значит нехватка распространяется на все, пока не будет найдена альтернатива", — сказал врач.
"Мы страдали и продолжаем страдать от нехватки этих лекарств, что лишает сирийских детей и других больных раком лечения", — рассказал Осман.
Надежда на друзей
Врач отметил, что Сирии в этой ситуации приходится рассчитывать на дружественные страны, однако из-за блокады воздушного сообщения лекарства все равно тяжело доставить в страну.
Российскую поддержку в этой сфере Осман назвал знаковой, однако заметил, что поставки остановились из-за гибели руководившей ими доктора Лизы — Елизаветы Глинки.
"Если им (дружественным государствам — ред.) представится возможность, мы надеемся на их помощь, хотя понимаем, что большинству этих стран не хватает этих видов лекарств", — заявил сирийский врач.
Работу международных организаций Осман назвал недостаточной. "ВОЗ отправляет лекарства в Сирию, но лекарств для лечения рака очень мало. Мы можем упрекнуть международные организации такие как ЮНИСЕФ и ВОЗ, они в состоянии оказывать помощь намного лучше, чем сейчас", — отметил он.
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