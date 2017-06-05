Врач: Сирии не хватает более 60% видов лекарств для лечения рака

Врачи борются за жизнь ребенка попавшего под обстрел террористов в квартале Слеймания Алеппо

Врачи борются за жизнь ребенка попавшего под обстрел террористов в квартале Слеймания Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 июн — РИА Новости. Сирия сталкивается с острой нехваткой лекарств для лечения рака из-за европейских санкций против правительства, не хватает более 60% образцов, рассказал в интервью РИА Новости главный врач больницы Тишрин в Латакии Мунир Осман.

По словам руководителя второго по значению сирийского центра лечения онкологических заболеваний, ситуация в здравоохранении ухудшилась в течение последних двух лет.

"В 2015 году начал явно проявляться результат (санкций) — большая часть агентов зарубежных компаний, которые поставляли лекарства для лечения рака, уехали и оставили страну по определенным причинам, в результате блокады Сирии, которая запретила компаниям контакт с сирийским правительством", — рассказал Осман.

"Нехватка в видах лекарств для лечения онкологии превышает 60%. Мы работаем с 200 видами лекарств, лечение требует "коктейлей" препаратов…, и, таким образом, если не хватает одного вида, значит нехватка распространяется на все, пока не будет найдена альтернатива", — сказал врач.

Он отметил, что лечение онкологии в Сирии бесплатно гарантируется правительством еще с 1980-х годов вне зависимости от стоимости и дозировки лекарств, однако страна на 90% зависела от иностранных образцов.

"Мы страдали и продолжаем страдать от нехватки этих лекарств, что лишает сирийских детей и других больных раком лечения", — рассказал Осман.

Надежда на друзей



Врач отметил, что Сирии в этой ситуации приходится рассчитывать на дружественные страны, однако из-за блокады воздушного сообщения лекарства все равно тяжело доставить в страну.

"Лекарства доставляются в соседние страны, и оттуда доставляются в Сирию по земле, что требует времени. Многие больные Сирии умирают, хотя их можно было спасти, если бы они получили необходимое лечение", — сказал он.

Российскую поддержку в этой сфере Осман назвал знаковой, однако заметил, что поставки остановились из-за гибели руководившей ими доктора Лизы — Елизаветы Глинки.

"Если им (дружественным государствам — ред.) представится возможность, мы надеемся на их помощь, хотя понимаем, что большинству этих стран не хватает этих видов лекарств", — заявил сирийский врач.

Работу международных организаций Осман назвал недостаточной. "ВОЗ отправляет лекарства в Сирию, но лекарств для лечения рака очень мало. Мы можем упрекнуть международные организации такие как ЮНИСЕФ и ВОЗ, они в состоянии оказывать помощь намного лучше, чем сейчас", — отметил он.

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