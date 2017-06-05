Санкции Запада негативно повлияли на здравоохранение в Сирии, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Западные санкции негативно повлияли на закупку медицинского оборудования и препаратов в Сирии, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в САР Элизабет Хофф.

"Влияние санкций на закупку и содержание медицинского оборудования очень заметно, поскольку большая часть медицинского оборудования в сирийских больницах имеет европейское или американское происхождение", — заявила Хофф.

По ее словам, местные представительства, которые ранее проводили необходимые работы по техническому обслуживанию и поставляли запасные части, закрылись или покинули страну. По этим причинам, согласно исследованию ВОЗ, оборудование для проведения диагностических процедур (рентгена, ультразвука, эндоскопии) фактически либо находится в нерабочем состоянии, либо вовсе недоступно.

"Согласно минздраву, наложенные на Сирию санкции повлияли и на закупку лекарств. По этим причинам ВОЗ старается обеспечить поставки широкого списка лекарств, в которых нуждаются медучреждения, в соответствии со сирийским списком необходимых лекарств, который обновляется каждый год", — сказала Хофф, отметив, что до кризиса Сирия производила более 90% локально необходимых медикаментов.

Она подчеркнула, что из-за санкций сильно пострадала доступность медикаментов и сырья для местных фармацевтических предприятий. Многие из предприятий, находящиеся в зонах конфликта, закрылись. "ВОЗ пытается оказывать техническую поддержку национальной фармацевтической индустрии, чтобы она восстановилась и вновь производила необходимые лекарства на месте", — добавила представитель организации.

Ранее замминистра здравоохранения САР Хабиб Аббуд рассказал РИА Новости, что санкции, введенные европейскими странами и США, повлияли негативно на поставки лекарств в Сирию, особенно необходимых для лечения онкологических заболеваний, создав в стране их дефицит.

Евросоюз продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года и включил в санкционный список трех министров. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц. Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

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