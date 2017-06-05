В МККК заявили о готовности работать в зонах деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста готов работать в зонах деэскалации в Сирии, когда они будут созданы, однако хочет знать условия, в которых необходимо будет проводить гуманитарные операции, заявил президент МККК Петер Маурер в интервью РИА Новости.

"Это также было частью обсуждения. Конечно, на данный момент это важная часть международной повестки дня. И опять же, необходимо четко знать, какая структура работы тут применима, а также каковы юридические и практические договоренности того, как такая гуманитарная организация как МККК может работать в данных условиях… Наша позиция заключается в том, что если мы должны будем работать в этих зонах, нам необходим доступ", — сказал собеседник агентства.

Маурер подчеркнул, что будущие зоны деэскалации "не должны становиться тюрьмами, в которых удерживают людей".

"Люди должны иметь возможность выходить из этих безопасных зон. Как бы вы их ни назвали, они не должны становиться тюрьмами, в которых удерживают людей. Это должны быть места, в которых люди обретут безопасность и жизнь. Мы озабочены тем, что все слова только предполагают безопасность, но не дают ее. Для нас определение не так важно, как результат — создание гуманитарного пространства, в котором мы можем действовать на основе консенсуса", — добавил он.

Партнерами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) в Астане 4 мая был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Реализация данного документа позволит прекратить боевые действия и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в зоны деэскалации.

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