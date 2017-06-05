В МИД Казахстана назвали цели новой встречи по Сирии в Астане

АСТАНА, 5 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что, по предварительной информации, на встрече по Сирии в Астане 12-13 июня планируется конкретизировать реализацию меморандума о создании зон деэскалации.

"Я не могу пока сказать конкретно по повестке дня, но во время предыдущей встречи в мае в Астане страны-гаранты подписали меморандум, согласно которому на территории Сирии устанавливаются четыре зоны деэскалации. Как предварительно нас информировали представители стран-гарантов, во время очередного раунда астанинского процесса предполагается конкретизировать реализацию этого меморандума, а именно определить, каким образом будут функционировать эти зоны деэскалации", — сказал Абдрахманов в понедельник журналистам.

Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщал РИА Новости, что новый раунд переговоров по САР в Астане состоится 12-13 июня. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее также сообщил, что на встрече соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах помимо стран-гарантов примут участие вооруженная оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели — Иордания, США и ООН.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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