Все больше людей спасаются от ИГ* в Алеппо, заявили сирийские власти

АЛЕППО (Сирия), 5 июн – РИА Новости. На контрольно-пропускных пунктах северо-восточной части провинции Алеппо отмечен рост числа беженцев из территорий, подконтрольных "Исламскому государству"*, политики считают, что работавшие на боевиков поверили в предоставленную правительством амнистию.

"В Сирии до конца июня продлён закон об амнистии боевикам, подписанный президентом Башаром Асадом. Многие мужчины из территорий, неподконтрольных правительственным войскам, решили воспользоваться этой возможностью и начать новую жизнь", — сказал журналистам представитель партии "Баас" в Алеппо Юсеф Рана.

Он отметил, что задача местных властей — сделать все, чтобы таких людей было как можно больше. "Количество мужчин, некогда помогавших боевикам и пожелавших вернуться к мирной жизни, растет день ото дня — они знают, что Сирия ждет их возвращения", — отметил Юсеф Рана.

На контрольно-пропускном пункте у села Тайхга, почти в 100 километрах от Алеппо, среди потока беженцев замечена группа мужчин численностью до 40 человек. На вопросы военных они отвечают односложно: никогда не держали в руках оружие, под угрозой расстрела рыли окопы или грузили боеприпасы.

"Боевики ИГ* заставляли нас сотрудничать с ними, в противном случае грозили вырезать всю семью. Я видел, как они поступали с теми, кто отказывался, — таких забивали плетьми до смерти", — сказал один из прибывших в группе. Он отметил, что вырваться из населенных пунктов, где хозяйничают боевики ИГ*, очень сложно. Вместе с несколькими односельчанами он сначала пересек территорию, контролируемую курдами, и лишь оттуда попал в провинцию Алеппо.

В региональном представительстве партии "Баас" отметили, что прибывших зарегистрируют и отправят автобусом в сборный пункт. Там в течение нескольких дней мужчин проверят по специальным спискам, и если нет доказательств их участия в убийствах военнослужащих и мирных жителей, амнистируют решением суда.

Асад издал указ об амнистии боевиков, участвующих в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. Действие указа продлевалось несколько раз.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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