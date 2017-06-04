США проинформировали Анкару о начале операции в Ракке

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. США уведомили власти Турции о начале операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической группировки ИГ*, заявил в воскресенье премьер-министр Бинали Йылдырым.

"Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары еще до ее начала", — передает агентство Anadolu слова Йылдырыма в Анкаре.

Он отметил, что операция по освобождению Ракки началась в ночь со 2 на 3 июня, при этом Турция отвергает методы, к которым прибегли США.

"Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG (сирийской курдской "Партии демократического союза" и силами самообороны сирийских курдов)", — заявил турецкий премьер.

При этом, по его словам, американская сторона пообещала Анкаре, что контакты с PYD и YPG не будут долгосрочными, это "тактическое сотрудничество".

"Вашингтон также гарантировал Анкаре, что оружие, поставленное в Сирию, не попадет к террористам на территорию Турции… Любая угроза национальной безопасности Турции внутри страны, либо за рубежом будет устранена. Неважно, как именно называют себя террористы, для нас все они равны. И мы не остановимся до их полного уничтожения", — заявил Йылдырым.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана". Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

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* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.