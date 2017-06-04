В Сирии 1,5 тысячи населенных пунктов отказались от вооруженной борьбы

СИНГАПУР, 4 июн — РИА Новости. Руководители 1,5 тысячи населенных пунктов в Сирии отказались от вооруженной борьбы с правительственными силами благодаря деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"После проведения успешной операции по освобождению Алеппо потенциал террористов был существенно подорван", — подчеркнул замглавы ведомства. В настоящее время, отметил Фомин, "приоритетом является укрепление режима прекращения боевых действий и создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сторон".

По его словам, "в рамках астанинского форума удалось наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией и сирийским правительством". Замминистра напомнил, что "4 мая совместно с партнерами-гарантами (Турция, Иран — ред.) в Астане был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии". Он также выразил уверенность, что "реализация документа позволит прекратить боевые действия, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в зоны деэскалации". Кроме того, отметил Фомин, "это также создаст условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц".

При этом Россия "особое внимание уделяет решению гуманитарных проблем в Сирии", сказал замминистра. По его словам, "ежедневно доставляются и распределяются среди населения гуманитарные грузы". Кроме того, "была проделана большая работа по обезвреживанию взрывоопасных предметов, так в восточной части Алеппо от мин была очищена территория около тысячи гектаров, а в городской и исторической части Пальмиры — более полутора тысяч", отметил Фомин.

Со стороны России "оказывается медицинская помощь мирному населению, был проведен прием более 22 тысяч сирийцев, в Алеппо развернут мобильный госпиталь", сообщил замминистра.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>