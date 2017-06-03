Асад поблагодарил Индию за независимый подход к сирийскому кризису

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что уважает независимый подход Индии к сирийскому кризису и благодарен за отказ присоединиться к блокаде его страны, несмотря на давление стран Запада.

В интервью индийскому телеканалу WION Асад подчеркнул, что подход Индии к сирийскому кризису основан на международном праве и нормах морали, к чему в Дамаске относятся с уважением.

"Он (подход) был независимым. Несмотря на все западное давление на все страны, в том числе на Индию, присоединиться к эмбарго против сирийского народа Индия не могла прекратить отношения с Сирией. Некоторые инвестиции до сих пор приходят в Сирию с индийским участием благодаря этой независимой позиции", — заявил Асад.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах. Российский Институт востоковедения РАН, используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек. Так, согласно исследованию, потери правительственной армии Сирии и ополченцев составляют 45 тысяч человек, боевиков террористических организаций из числа местных жителей — 24 тысячи человек, гражданского населения — 36 тысяч человек. При этом большая часть гражданских погибла от рук джихадистов и так называемой умеренной оппозиции. Около 18 тысяч погибших в Сирии были иностранными наемниками террористических группировок (граждане более 80 стран мира).

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.