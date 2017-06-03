Сирийская армия нанесла массированные удары по позициям ИГ* в Дейр-эз-Зор

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

БЕЙРУТ, 3 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия при поддержке авиации и артиллерии нанесла массированные удары по позициям террористов группировки "Исламское государство"* в Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, уничтожены несколько огневых позиций и мест скопления террористов, ликвидированы более 70 боевиков.

Удары нанесены в районах Таллет-Аллуш, Серда, в районе "Панорамы", близ автострады Пальмира и в квартале Ар-Рашидия.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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