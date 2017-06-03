Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – одно, Дамаск – четыре, Латакия – одно и Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений, из них в провинциях: Дамаск – одно, Деръа – два, Идлиб – одно и Хомс – два", — говорится в документе.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

За сутки было подписано семь соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, их количество увеличилось до 1542.

Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и составляет 219.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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