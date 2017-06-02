Путин: зарин в Сирии мог применить тот, кто хотел обвинить в этом Асада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Российская сторона убеждена, что войска президента Сирии Башара Асада не применяли химоружие под городом Хан-Шейхун, это ложная информация и провокация, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ.

"Он (газ зарин) мог быть кем-то применен, но не Асадом, а кем-то специально применен, чтобы обвинить Асада", — сказал Путин.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

По словам Путина, они с предыдущим президентом США Бараком Обамой договаривались вместе поработать над уничтожением химического оружия в Сирии.

"Мы исходили из того, что оно там есть. Но мы никогда не признавали, что Асад его применял… По поводу людей, которые пострадали от химического оружия, — это ложная информация. На сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это просто провокация. Асад этого оружия не применял, все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить", — подчеркнул глава российского государства.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.