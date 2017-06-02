Путин: зарин в Сирии мог применить тот, кто хотел обвинить в этом Асада

19:5002.06.2017
(обновлено: 20:01 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Российская сторона убеждена, что войска президента Сирии Башара Асада не применяли химоружие под городом Хан-Шейхун, это ложная информация и провокация, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ.
"Он (газ зарин) мог быть кем-то применен, но не Асадом, а кем-то специально применен, чтобы обвинить Асада", — сказал Путин.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
По словам Путина, они с предыдущим президентом США Бараком Обамой договаривались вместе поработать над уничтожением химического оружия в Сирии.
"Мы исходили из того, что оно там есть. Но мы никогда не признавали, что Асад его применял… По поводу людей, которые пострадали от химического оружия, — это ложная информация. На сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это просто провокация. Асад этого оружия не применял, все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить", — подчеркнул глава российского государства.
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