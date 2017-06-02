Москва по-прежнему предлагает направить экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. РФ по-прежнему предлагает направить экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения расследования инцидента с якобы применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в рамках ПМЭФ.

"Есть международно созданные механизмы, Организация по запрещению химического оружия, внутри этой организации создан, специально по Сирии, инструмент контроля наличия химического оружия и его вывоза. В этом и была инициатива РФ направить специалистов из этого конкретного подразделения непосредственно на место для проведения расследования", — сказала Захарова.

По её словам, "что может быть логичнее, прозрачнее и достовернее, чем данные, полученные от специалистов сугубо по этому вопросу?" "Но они не были направлены на место, они пользуются информацией блоггеров, социальных сетей, журналистов, неправительственных организаций и оппозиционных партий. Не хватает самого главного — не хватает работы на месте по сбору и анализу конкретных материалов, которые могли бы свидетельствовать в пользу той или иной версии", — заявила дипломат.

Сейчас, считает Захарова, "специально созданные правовые механизмы не работают и почему-то блокируются в одностороннем порядке нашими коллегами". "РФ высказывает свою оценку на основе своих данных, потому что там присутствуют наши специалисты, но нам не верят. Мы понимаем, у всех есть свои озабоченности. Так направьте туда специалистов специально созданного отделения, но они этого не делают", — заключила она.

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