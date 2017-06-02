Коалиция опубликовала данные о количестве бомбардировок в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная антитеррористическая коалиция во главе с США совершила с августа 2014 года 21 тысячу 35 бомбардировок в Ираке и Сирии, говорится в распространенном в пятницу ее руководством докладе.

"На данный момент на основании данных с августа 2014 по апрель 2017 годов коалиция провела 21 тыс 35 бомбардировок", — говорится в документе.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

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