Путин: в Сирии за террористов воюют четыре тысячи выходцев из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В Сирии на стороне террористов воюют четыре тысячи выходцев из России и четыре с половиной — пять тысяч — из стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не надуманная проблема. У нас четыре тысячи человек только из Российской Федерации, по нашим предварительным подсчетам, там находятся в Сирии. И 4,5 тысячи — 5 тысяч примерно из стран СНГ, из Средней Азии в основном", — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Для нас это реальная угроза. Они пытаются вернуться, некоторые возвращаются. Мы и начали-то наши операции там в Сирии только потому, что понимали, к чему дело идет", — добавил президент РФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.