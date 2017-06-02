В России надеются, что Турция активно работает с сирийской оппозицией

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва надеется, что Анкара активно работает с сирийской оппозицией по проведению встреч в Астане и Женеве, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы надеемся, что наши турецкие партнеры активно работают с вооруженной сирийской оппозицией", — сказал он.
По словам Богданова, "полезные контакты осуществляют и наши иорданские коллегии с теми сирийскими группировками, которые находятся в основном в приграничье на юге Сирии".
Замглавы МИД РФ также отметил, что даты женевских переговоров определятся после визита в Москву спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и поведения встречи по Сирии в Астане.
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