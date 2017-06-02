В Минске заявили о готовности стать площадкой переговоров по Сирии

МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Белоруссия готова стать площадкой для переговоров по Сирии, если стороны переговоров сочтут это возможным и нужным, заявил в интервью Sputnik Беларусь глава МИД республики Владимир Макей.

"Если это будет необходимо, если стороны сочтут это возможным и нужным, мы готовы предоставить и белорусскую площадку. Но я не думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы увеличивать количество этих площадок и раздроблять те переговоры, которые сейчас ведутся в Женеве и в Астане… Все, что нужно, если это будет способствовать восстановлению мира и спокойствия в Сирии, мы сделаем", — сказал Макей.

В Женеве 19 мая завершился шестой раунд женевских переговоров, которые проходили на фоне достигнутых 16 мая договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии и снижения уровня насилия в стране.

Ранее четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли также на площадке "Астана" — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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