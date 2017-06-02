Россия уделяет особое внимание курдскому вопросу, заявил Лавров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. РФ уделяет особое внимание курдскому вопросу, курды активно способствуют борьбе с терроризмом в Ираке и Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

РФ, по словам Лаврова, уделяет "особое внимание развитию событий в регионе и в целом курдскому вопросу".

"Конечно, мы бы хотели услышать вашу оценку ситуации с безопасностью в Курдистане и в регионе в целом. Основной целью является борьба с терроризмом, чему курды активно способствуют в Ираке и Сирии", — заявил Лавров на встрече с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани "на полях" ПМЭФ-2017.

"Мы также хотим обсудить экономическое сотрудничество, которое ведётся между российскими компаниями, особенно в сфере углеводородов. Мы ценим ваш настрой на сотрудничество и заинтересованы в продолжении этих проектов", — сказал Лавров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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