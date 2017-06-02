Минздрав Сирии заявил о негативном влиянии санкций на поставки лекарств

ДАМАСК, 2 июн – РИА Новости. Санкции, введенные европейскими странами и США, повлияли негативно на поставки лекарств в Сирию, особенно необходимых для лечения онкологических заболеваний, создав в стране их дефицит, заявил РИА Новости замминистра здравоохранения САР Хабиб Аббуд.

"Санкционные меры против Сирийского правительства, которые предпринимают ряд западных государств и компаний, негативно сказываются на поставках и наличии прививок и медикаментов, особенно для лечения рака, и действенных средств первой необходимости. Что негативно сказывается на обеспечении лекарствами больных сирийских граждан",- сказал замминистра.

Аббуд добавил, что санкции повлияли и на работу с рядом компаний в области фармацевтики, так как те в свою очередь имеют американское начало.

"Эти компании прекратили взаимодействовать с Сирией, включая те, что занимаются транспортировкой лекарств",- отметил собеседник агентства.

Евросоюз ранее продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года и включил в санкционный список трех министров. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц.

Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

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