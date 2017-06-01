Боевики ИГ* бегут из Ракки через Евфрат, несмотря на окружение

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* из сирийской Ракки переправляются через Евфрат, хотя окружены "Сирийскими демократическими силами" и подразделениями США, Британии и Франции, сообщает Минобороны РФ.

"В настоящее время отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) во взаимодействии с подразделениями специальных операций США, Великобритании и Франции вплотную приблизились к Ракке. С севера город фактически заблокирован. В то же время СДС остановили свое наступление, в результате чего кольцо окружения игиловцев с южной стороны Ракки имеет разрывы. Пользуясь этим, террористы переправляются через Евфрат и стремятся вывести свои формирования в южном направлении Сирии", — говорится в сообщении.

Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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