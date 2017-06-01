Боевики ИГ* бегут из Ракки через Евфрат, несмотря на окружение

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* из сирийской Ракки переправляются через Евфрат, хотя окружены "Сирийскими демократическими силами" и подразделениями США, Британии и Франции, сообщает Минобороны РФ.
Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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